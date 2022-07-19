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Выборы премьера Британии: осталось три кандидата, финалисты определятся завтра

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 18:03
Выборы премьера Британии: осталось три кандидата, финалисты определятся завтра - Фото
Главный Мышелов кот Ларри на пороге резиденции премьера Великобритании (фото - ЕРА)

В Великобритании по результатам четвертого тура за пост нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны, поборются три кандидата. Об этом сообщает SkyNews.

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Результаты четвертого тура голосования:

→ Риши Сунак, экс-канцлер Казначейства (118, было 115);
→ Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике (92, было 82);
 Лиз Трасс, глава МИД (86, было 71);
→ Кеми Баденох, экс-министр по равенству и местному самоуправлению (59, было 58).

Таким образом, Баденох набрала наименьшее количество голосов и выбыла из гонки.

Число соискателей должно сократиться до двух, после чего около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября. Двое финалистов будут определены по итогам пятого тура завтра, 20 июля.

Британская букмекерская компания Ladbrokes называет Лиз Трасс новым фаворитом.

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Оксана Житнюк
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Великобритания выборы премьер Лиз Трасс
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