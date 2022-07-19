Выборы премьера Британии: осталось три кандидата, финалисты определятся завтра

В Великобритании по результатам четвертого тура за пост нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны, поборются три кандидата. Об этом сообщает SkyNews.

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Результаты четвертого тура голосования:

→ Риши Сунак, экс-канцлер Казначейства (118, было 115);

→ Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике (92, было 82);

→ Лиз Трасс, глава МИД (86, было 71);

→ Кеми Баденох, экс-министр по равенству и местному самоуправлению (59, было 58).

Таким образом, Баденох набрала наименьшее количество голосов и выбыла из гонки.

Число соискателей должно сократиться до двух, после чего около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября. Двое финалистов будут определены по итогам пятого тура завтра, 20 июля.

Британская букмекерская компания Ladbrokes называет Лиз Трасс новым фаворитом.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени.

9 июля от погони за должностью лидера консерваторов отказался Бен Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

Поздно вечером 10 июля стало известно, что Трасс вступает в гонку за лидерство в партии консерваторов.

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Оксана Житнюк

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