К программе обучения ВСУ в Британии присоединяется Финляндия: отправит своих инструкторов

Финляндия отправит своих инструкторов для обучения украинских добровольцев в Великобритании. Об это сообщает Минобороны Финляндии.

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Финны направят около 20 своих военнослужащих в Великобританию для участия в программе подготовки украинских военных.

Программой руководит Британия, которая обратилась за поддержкой к странам-партнерам. Цель программы – обеспечить базовую военную подготовку до 10 000 украинских добровольцев. Программа будет проходить в течение 2022 года.

17 июня Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.

10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада и Швеция.

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Оксана Житнюк

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