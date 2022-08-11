Общая сумма помощи Дании Украине достигла 400 млн евро

Дания выделяет Украине новый пакет помощи на сумму около 820 млн датских крон (приблизительно 110 млн евро). Об этом сообщает Twitter Министерства иностранных дел Дании.

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На сегодняшней конференции по вопросам военной помощи в Копенгагене правительство Дании заявило, что выделяет Украине помощь в размере 820 млн датских крон, сказано в сообщении.

МИД также отмечает, что общий объем помощи Дании Украине, включая оружие и обучение военного персонала, в настоящее время достиг примерно 3 млрд датских крон (около 400 млн евро).

10 апреля Дания объявила, что присоединится к программе Великобритании по обучению ВСУ.

В апреле Дания стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры.

11 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о выделении новой финансовой помощи Украине.

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Сергей Бережной

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