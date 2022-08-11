Общая сумма помощи Дании Украине достигла 400 млн евро
11.08.2022, 16:30
Министры обороны Британии Бен Уоллес, Украины Алексей Резников и Дании Мортен Бодсков (Фото - Twitter Denmark MFA)
Дания выделяет Украине новый пакет помощи на сумму около 820 млн датских крон (приблизительно 110 млн евро). Об этом сообщает Twitter Министерства иностранных дел Дании.
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На сегодняшней конференции по вопросам военной помощи в Копенгагене правительство Дании заявило, что выделяет Украине помощь в размере 820 млн датских крон, сказано в сообщении.
МИД также отмечает, что общий объем помощи Дании Украине, включая оружие и обучение военного персонала, в настоящее время достиг примерно 3 млрд датских крон (около 400 млн евро).
- 10 апреля Дания объявила, что присоединится к программе Великобритании по обучению ВСУ.
- В апреле Дания стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры.
- 11 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о выделении новой финансовой помощи Украине.
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