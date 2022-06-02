"Сигнал Путину". Дания на референдуме решила участвовать в оборонной политике ЕС

Граждане Дании проголосовали на референдуме за участие их страны в оборонной политике Европейского Союза. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает это четким сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дания в течение 30 лет принимала участие лишь в гражданских миссиях Евросоюза и была единственным членом ЕС, который не участвовал в формировании общей оборонной политики.

Однако на референдуме 66,9% граждан высказались за отмену этого положения, оставить все как есть хотели 33,1% датчан. Явка – 65,8%.

Отмечается, что теперь Дания сможет участвовать в работе по обеспечению безопасности и обороны ЕС, в частности датских солдат смогут привлекать к военным миссиям ЕС, а Копенгаген сможет партнерам в разработке новых вооружений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что это решение пойдет на пользу и Дании, и ЕС. А Фредериксен заявила, что датчане послали "очень четкий сигнал" союзникам в НАТО и Европе, а также Путину.

"Мы показываем: когда Путин вторгается в свободную и независимую страну и угрожает стабильности Европы, мы усиливаем поддержку друг друга", – сказала она.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Пока их не хочет видеть в Альянсе Турция, Анкара выдвигает свои требования для Хельсинки и Осло.

Читайте также: Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.