UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Сигнал Путину". Дания на референдуме решила участвовать в оборонной политике ЕС

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 12:17
Метте Фредериксен (фото - ЕРА)

Граждане Дании проголосовали на референдуме за участие их страны в оборонной политике Европейского Союза. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает это четким сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дания в течение 30 лет принимала участие лишь в гражданских миссиях Евросоюза и была единственным членом ЕС, который не участвовал в формировании общей оборонной политики.

Однако на референдуме 66,9% граждан высказались за отмену этого положения, оставить все как есть хотели 33,1% датчан. Явка – 65,8%.

Отмечается, что теперь Дания сможет участвовать в работе по обеспечению безопасности и обороны ЕС, в частности датских солдат смогут привлекать к военным миссиям ЕС, а Копенгаген сможет партнерам в разработке новых вооружений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что это решение пойдет на пользу и Дании, и ЕС. А Фредериксен заявила, что датчане послали "очень четкий сигнал" союзникам в НАТО и Европе, а также Путину.

"Мы показываем: когда Путин вторгается в свободную и независимую страну и угрожает стабильности Европы, мы усиливаем поддержку друг друга", – сказала она.

Читайте также: Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Метте Фредериксен дания референдум ЕС владимир путин оборонная политика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 