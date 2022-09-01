Глава МИД Дании: Путин — маленький человек, в прямом и в переносном смысле, он проиграет
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал российского диктатора Владимира Путина "маленьким человеком в прямом и переносном смысле" и заявил, что Россия проиграет войну против Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Украина защищается от полномасштабной агрессии России и уже сломала планы противника. Он отметил, что следующая фаза войны будет сосредоточена на окончательном поражении России и победе Украины.
"Именно поэтому мы будем продолжать предоставлять вам военное оборудование и обучать ваших бойцов. Мы готовы сражаться в этой войне столько, сколько будет нужно для вашей победы", — сказал дипломат.
Он заявил, что посетит Бучу, где произошли массовые убийства местных жителей российскими оккупантами, чтобы расследовать и фиксировать военные преступления России, а также показывать их всему миру.
"Просто невозможно представить, что один человек может отдать приказ о совершении стольких ужасных преступлений. Россия эту войну не выиграет, они проиграют. Он маленький человек, в прямом и переносном смысле, и все эти надежды кровавого и жалкого человека столкнулись с массовым сопротивлением украинцев", — резюмировал Кофод.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что в борьбе с Путиным Украина неизбежно победит, и Британия будет вместе с ней.
- После шести месяцев вторжения России в Украину ей не удалось завоевать позиции в киберпространстве, писал глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг.
- Главное управление разведки Украины заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.
Читайте также: Путин болен морально, психически и физически. Он будет воевать до конца жизни — разведка
Комментарии