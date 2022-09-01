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Глава МИД Дании: Путин — маленький человек, в прямом и в переносном смысле, он проиграет

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 17:21
Глава МИД Дании: Путин — маленький человек, в прямом и в переносном смысле, он проиграет - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал российского диктатора Владимира Путина "маленьким человеком в прямом и переносном смысле" и заявил, что Россия проиграет войну против Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве.

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По его словам, Украина защищается от полномасштабной агрессии России и уже сломала планы противника. Он отметил, что следующая фаза войны будет сосредоточена на окончательном поражении России и победе Украины. 

"Именно поэтому мы будем продолжать предоставлять вам военное оборудование и обучать ваших бойцов. Мы готовы сражаться в этой войне столько, сколько будет нужно для вашей победы", — сказал дипломат.

Он заявил, что посетит Бучу, где произошли массовые убийства местных жителей российскими оккупантами, чтобы расследовать и фиксировать военные преступления России, а также показывать их всему миру. 

"Просто невозможно представить, что один человек может отдать приказ о совершении стольких ужасных преступлений. Россия эту войну не выиграет, они проиграют. Он маленький человек, в прямом и переносном смысле, и все эти надежды кровавого и жалкого человека столкнулись с массовым сопротивлением украинцев", — резюмировал Кофод.

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Дмитро Гриниченко
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