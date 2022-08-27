В борьбе с Путиным Украина неизбежно победит, и Британия вместе с ней – Джонсон

В жестоком армрестлинге с Кремлем украинский народ может победить и победит. С каждым месяцем позиции Путина слабеют, а его способность запугивать и шантажировать уменьшается. Об этом написал в колонке для The Mail премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Публикация Джонсона посвящена экономической ситуации и настроениям в Великобритании, но премьер постоянно подчеркивает, что военное вторжение России в Украину стало одним из определяющих факторов, в том числе и для Британии.

Джонсон напоминает, что проблемы в экономике были изначально вызваны пандемией коронавируса, но к концу 2021 года эти проблемы были в основном преодолены. И уже после этого "варварское вторжение Путина напугало энергетические рынки".

"Чего никто не ожидал, так это решения Владимира Путина — и это было только его решение — начать 24 февраля злобное и бессмысленное нападение на ни в чем не повинную европейскую страну", – пишет премьер.

Джонсон подчеркивает, что именно развязанная Россией война привела к тому, что для британцев "счет за электроэнергию удваивается", и именно это было одной из целей Путина.

Путин считает, пишет он, что у мягкотелых европейских политиков не хватит духу ему противостоять, и что этой зимой Запад снимет санкции и начнет клянчить российские нефть и газ и подталкивать украинцев к заключению сделки с Кремлем, какой бы тошнотворной она ни была.

Но совершенно очевидно, что этого не будет, считает Джонсон. "С каждым месяцем позиции Путина слабеют. Его способность запугивать и шантажировать уменьшается".

Джонсон подчеркивает, что Британия "избавляется от зависимости от российских углеводородов" и "в июне впервые за десятилетия не импортировала топливо из РФ".

Если Путину позволят избежать наказания за убийства, разрушения и попытки изменить границы Европы силой, он сделает это снова, в другом месте на периферии бывшего Советского Союза, и это приведет к новому циклу политической и экономической нестабильности, полагает Джонсон.

Он считает, что "для Запада настало время удвоить нашу поддержку, а не шататься".

"Мы должны продолжать поддерживать украинцев — и их военные успехи по-прежнему замечательны. Владимир Зеленский показал, что его страна принципиально непобедима", – пишет премьер.

СПРАВКА. 7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером Британии до осени, когда выберут нового лидера. Глава МИД Британии Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов. 2 августа Трасс получила поддержку бывшей основной соперницы, Пенни Мордаунт. Нового лидера должны избрать 160 000 членов Консервативной партии к 5 сентября. Трасс существенно опережала Риши Сунака – по итогам опроса от 18 августа, ее собирались поддержать 66% членов Консервативной партии из тех, кто определился с выбором, а Сунака – 34%.

Джонсон приехал в Киев в День Независимости Украины и встретился с президентом Зеленским.

Зеленский наградил Джонсона Орденом Свободы – высшей украинской наградой для иностранцев.

25 августа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы ни сменил Джонсона в должности премьер-министра.

Сергей Бережной

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