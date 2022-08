"Украине повезло с другом". Зеленский наградил Джонсона орденом – фото

Президент Владимир Зеленский наградил Орденом Свободы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он сделал это на пресс-конференции в Киеве.

Джонсон третий раз приехал в Украину с начала полномасштабной войны, подчеркнул Зеленский. По его словам, не всем везет иметь такого друга, но Украине повезло.

"Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден Свободы. Эта награда полностью отражает то, что Борис делал и делает для нашей страны и всей Европы", – сказал он и вручил награду Джонсону.

Орден Свободы – наивысшая награда, которую в Украине может получить иностранец. Джонсон поблагодарил народ Украины за такую честь и признание усилий Британии.

The Prime Minister also received the Order of Liberty from President @ZelenskyyUa, for the United Kingdom’s staunch support of Ukraine’s freedom. #StandWithUkraine | #StandForFreedom pic.twitter.com/9ABcMBoo92