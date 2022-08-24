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Джонсон поздравил Украину с Днем Независимости: Я никогда не сомневался в победе — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 10:51
Борис Джонсон (Фото: скриншот с видео)
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с Днем Независимости и заявил, что никогда не сомневался в победе над Россией. Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.

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По его словам, он помнит 24 августа 1991 года, когда украинцы праздновали восстановление независимости на улицах. 

"Сейчас украинская независимость снова под угрозой, но народ бьется, чтобы защитить свои дома и семьи, а также право решать свою собственную судьбу в своей стране", — сказал Джонсон.

Он отметил, что никогда не сомневался даже на секунду, что Украина победит в этой войне, так как "никакая сила на земле не может победить патриотизм 44 млн человек". 

"Сколько бы времени это не заняло, Британия будет стоять с Украиной, поддерживать ее и предоставлять всю возможную военную, экономическую и гуманитарную помощь. Однажды Украина пройдет это испытание и получит победу, и когда этот момент настанет, мы в Британии, будем еще более гордыми быть друзьями Украины. Слава Украине!", — резюмировал британский премьер. 

Читайте также: Байден, Макрон, Джонсон и Шольц скоординировали позиции: Поддержка Украины продолжится

Дмитрий Гриниченко
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День Независимости в Украине Великобритания война Борис Джонсон
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