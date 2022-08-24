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Залужный: Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 08:45
Валерий Залужный (скриншот)
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к народу по случаю 31-го Дня Независимости страны, который пришелся на 182 сутки отечественной войны против российских оккупантов. Главное в послании генерала – "независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее сражаться".

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Приводим текст обращения Залужного без сокращений:

"Как можно почувствовать независимость?

Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез.

Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти.

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Независимость имеет голос. Это голос предков. Они гибли в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй. Это крик матерей, хоронящих своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных жилищ. Голос наших детей, не выбиравших время и место рождения, но которым пришлось жить во время большой войны.

Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее сражаться.

Спасибо вам, защитники и защитницы Украины! Для меня честь служить вместе с вами.

Вечная память павшим героям!
Вечная слава живым!
Слава Украине!"

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ОБНОВЛЕНО в 09:04. Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала тоже поздравил украинцев:

"Годами наши мужественные предки отважно боролись за то, чтобы будущие поколения жили в свободе и достоинстве. Сегодня наши воины снова сражаются за то, что бесценно, – за Родину, за ее волю, за независимость.

Враг считает, что может нас одолеть. Мы докажем обратное – никто и никогда не заставит украинцев уступить свою независимость.

Любите Украину, верьте в свои силы. И никогда не забывайте тех, кто пожертвовал свою жизнь во имя Независимости Украины".

Евгений Пилипенко
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война обращение Валерий Залужный день независимости 24 августа
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