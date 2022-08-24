Британская разведка подвела итоги шести месяцев большой войны России против Украины
Разведка Великобритании подвела итоги шести месяцев полномасштабной войны России против Украины в День Независимости. Об этом сообщается в свежей сводке разведывательного ведомства.
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Разведчики заявляют, что с 2014 года российский диктатор Владимир Путин пытался использовать сочетание военной силы и "принудительной" дипломатии для увеличения влияния России в Украине и вмешательства в суверенные дела страны.
Ровно шесть месяцев назад Россия начала полномасштабную войну против Украины, чтобы свергнуть правительство и оккупировать большую часть территорий, однако к апрелю в Кремле поняли, что этого сделать не удастся, а поэтому вернулись к более "скромным" целям на востоке и юге, констатировали британцы.
Отмечается, что наступление россиян на Донбассе продвигается минимально и они ожидают крупной контратаки Вооруженных Сил Украины, а в оперативном отношении армия оккупантов испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.
"Моральный дух во многих частях вооруженных сил России плохой, армия значительно деградировала. Дипломатическая власть Путина уменьшилась, а его долгосрочные экономические перспективы мрачны. Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной", — резюмировали в сводке.
- Ранее британцы сообщали, что армия России, вероятно, намерена построить плавучий "мост" из барж под Херсоном, чтобы обеспечить снабжение своей группировки на правом берегу Днепра.
- Россия пытается мотивировать террористов ЛДНР для усиления своих войск, которые пытаются наступать на Донбассе.
- Британская разведка заявила, что Россия повторяет ошибки Чеченской войны, не обеспечив нормальной защиты танков.
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