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Британская разведка подвела итоги шести месяцев большой войны России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 08:24
Британская разведка подвела итоги шести месяцев большой войны России против Украины - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Разведка Великобритании подвела итоги шести месяцев полномасштабной войны России против Украины в День Независимости. Об этом сообщается в свежей сводке разведывательного ведомства.

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Разведчики заявляют, что с 2014 года российский диктатор Владимир Путин пытался использовать сочетание военной силы и "принудительной" дипломатии для увеличения влияния России в Украине и вмешательства в суверенные дела страны.

Ровно шесть месяцев назад Россия начала полномасштабную войну против Украины, чтобы свергнуть правительство и оккупировать большую часть территорий, однако к апрелю в Кремле поняли, что этого сделать не удастся, а поэтому вернулись к более "скромным" целям на востоке и юге, констатировали британцы. 

Отмечается, что наступление россиян на Донбассе продвигается минимально и они ожидают крупной контратаки Вооруженных Сил Украины, а в оперативном отношении армия оккупантов испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

"Моральный дух во многих частях вооруженных сил России плохой, армия значительно деградировала. Дипломатическая власть Путина уменьшилась, а его долгосрочные экономические перспективы мрачны. Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной", — резюмировали в сводке. 

Читайте также: Российские военные недовольны танковым биатлоном в разгар войны – разведка Британии 

Дмитрий Гриниченко
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армия России война Донбасс владимир путин британская разведка
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