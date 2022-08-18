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Танки РФ не обеспечены нормальной защитой. Это повторение ошибок войны в Чечне — союзники

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 08:40
Танки РФ не обеспечены нормальной защитой. Это повторение ошибок войны в Чечне — союзники - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты не смогли установить "адекватную" динамическую защиту на свои танки, что является повторением ошибок первой чеченской войны. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании. 

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Разведчики заявляют, что сильный износ российских основных боевых танков в Украине, скорее всего, частично связан с тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать "адекватную" динамическую броню (ERA).

Отмечается, что при правильном использовании, динамическая защита снижает эффективность снарядов противника.

Британцы констатировали, что российские силы не исправили культуру неэффективного использования динамической защиты танков, с подобными проблемами оккупанты сталкивались во время первой чеченской войны. 

Вероятно, что многим российским танкистам не хватает подготовки для поддержания динамической защиты, что приводит к низкой эффективности танков.

Эти недостатки, скорее всего, способствуют широко распространенным случаям "катапультирования" башни танков россиян в Украине. 

"Война была свидетелем многочисленных неудач российских командиров в обеспечении соблюдения боевой дисциплины на низком уровне, таких как использование динамической защиты. Совокупный эффект этих неудач, вероятно, является важным фактором низкой эффективности российских вооруженных сил", — резюмировали в сводке.

Смотрите также: Оккупанты защищают танки резиной и воздухом: видео "динамической защиты" трофейного Т-80

Дмитрий Гриниченко
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война танки британская разведка
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