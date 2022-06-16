Оружие. Главный генерал США рассказал, что Украина официально просила и что получила

Международное сообщество поставило Украине значительное количество артиллерии, противотанковых и зенитных ракетных комплексов в соответствии с официальными запросами Минобороны. Об этом заявил на брифинге после встречи Рамштайн-3 глава комитета начальников штабов США Марк Милли.

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Его попросили прокомментировать слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который заявил, что Украина нуждается в 1000 гаубицах, 300 РСЗО и ряде другого оружия, чтобы изгнать Россию со своей территории.

Милли ответил, что не знает, откуда репортер взял эти цифры. Он заверил, что разговаривал с главкомом ВСУ Валерием Залужным и получил списки – официальные запросы украинского Минобороны.

"Они запросили 10 артиллерийских дивизионов – было доставлено 12 артиллерийских дивизионов. Опять же, поставлено 97 000 противотанковых систем. Это больше противотанковых комплексов, чем танков в мире. Они просили 200 танков – получили 237 танков. Запросили 100 БМП – у них более 300. Мы поставили, грубо говоря, около 1600 ЗРК и приблизительно 60 000 снарядов к ним. Когда я говорю "нас", я имею в виду международное сообщество", – добавил Милли.

По его словам, в поставки Украине входят 383 единицы артиллерии (ствольной и реактивной), а также около полумиллиона боеприпасов к ним.

"Я могу перечислить весь список всего, что генерал Залужный просил поставить как можно быстрее… Так что я не знаю, откуда эти цифры, но мы поддерживаем. Мы, международное сообщество, относимся к этому очень серьезно и оказываем поддержку украинским военным настолько быстро, насколько это в человеческих силах", – подытожил он.

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Также глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал на брифинге слова замминистра обороны Анны Маляр, которая заявила, что Украина получила от Запада лишь 10% необходимого оружия. Он отметил, что прошел построчно с министром обороны Алексеем Резниковым по номенклатуре оружия, которое нужно и уместно в этой битве. По словам Остина, США уверены, что прилагают все усилия, чтобы дать Украине все, что Киев считает важным.

"Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, а когда ты сражаешься, тебе никогда не бывает достаточно. Вы всегда хотите большего. Вы всегда считаете, что вам нужно больше, и я был на этом месте. И поэтому я, конечно, понимаю, из чего исходят украинцы, и мы будем упорно бороться, чтобы дать им все, что им нужно", – добавил он.

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Марк Сировой

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