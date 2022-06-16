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"Карфаген будет разрушен". Резников назвал очень продуктивной встречу со Столтенбергом

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 01:09
Алексей Резников и Йенс Столтенберг (Фото: twitter.com/oleksiireznikov)

Министр обороны Алексей Резников поделился впечатлением от встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом – охарактеризовал ее как очень продуктивную. Об этом глава Минобороны написал в Twitter.

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"Прошла очень продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом. Что касается России агрессии против Украины, посыл был громким и ясным: Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Эти руки должны получить более тяжелое оружие", – написал Резников.

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Наталия Медведева
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Алексей Резников йенс столтенберг военная помощь рамштайн
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