"Карфаген будет разрушен". Резников назвал очень продуктивной встречу со Столтенбергом
16.06.2022, 01:09
Алексей Резников и Йенс Столтенберг (Фото: twitter.com/oleksiireznikov)
Министр обороны Алексей Резников поделился впечатлением от встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом – охарактеризовал ее как очень продуктивную. Об этом глава Минобороны написал в Twitter.
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"Прошла очень продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом. Что касается России агрессии против Украины, посыл был громким и ясным: Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Эти руки должны получить более тяжелое оружие", – написал Резников.
- 15 июня после третьей встречи в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин детализировал новый пакет военной помощи для Украины: артиллерия, вертолеты и РСЗО.
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