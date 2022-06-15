Президент Владимир Зеленский назвал новости по итогам встречи начальников штабов и министров обороны стран мира в формате Рамштайн "действительно хорошими". Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он напомнил, что сегодня прошла третья встреча, "и новости действительно хорошие". "Ожидаем увеличения этой поддержки", – сказал Зеленский.
"Есть, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной", – добавил он.
Также Зеленский заявил, что в рамках Рамштайна Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств.
Кроме того, президент рассказал о своем сегодняшнем разговоре с Президентом США Джо Байденом.
"Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей защиты – новом пакете поддержки на миллиард долларов. Это береговая защита, артиллерия, современные ракетные системы. Будем ждать. Благодарен за эту поддержку, она особенно важна, прежде всего, для нашей обороны на Донбассе", – сказал Зеленский.
Он также обсудил с Байденом тактическую ситуацию на поле боя, "и то, как ускорить нашу победу".
"Санкции, политика, экономическое взаимодействие – готовимся к новым шагам", – заявил президент.
- Министр обороны США Ллойд Остин детализировал новый пакет военной помощи для Украины после встречи в формате Рамштайн.
Комментарии