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Зеленский назвал итоги Рамштайна-3 "хорошими новостями", но ожидает увеличения помощи видео

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 23:18
Владимир Зеленский (фото – ОП)
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Президент Владимир Зеленский назвал новости по итогам встречи начальников штабов и министров обороны стран мира в формате Рамштайн "действительно хорошими". Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Он напомнил, что сегодня прошла третья встреча, "и новости действительно хорошие". "Ожидаем увеличения этой поддержки", – сказал Зеленский.

"Есть, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной", – добавил он.

Также Зеленский заявил, что в рамках Рамштайна Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств.

Кроме того, президент рассказал о своем сегодняшнем разговоре с Президентом США Джо Байденом.

"Соединенные Штаты объявили о новом усилении нашей защиты – новом пакете поддержки на миллиард долларов. Это береговая защита, артиллерия, современные ракетные системы. Будем ждать. Благодарен за эту поддержку, она особенно важна, прежде всего, для нашей обороны на Донбассе", – сказал Зеленский.

Он также обсудил с Байденом тактическую ситуацию на поле боя, "и то, как ускорить нашу победу".

"Санкции, политика, экономическое взаимодействие – готовимся к новым шагам", – заявил президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский оружие рамштайн джо байден
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