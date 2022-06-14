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Украина получила от Запада только 10% оружия, о котором просила – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 18:38
Украина получила от Запада только 10% оружия, о котором просила – Маляр - Фото
Анна Маляр (фото – ее страница в Facebook)

На сегодняшний день Украина получила только 10% оружия, запрашиваемого от Запада, а ВСУ на поле боя в день тратят в 10 раз меньше артиллерийских снарядов, чем российская армия. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

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"Возможности по вооружению и количеству военнослужащих у России значительно перевешивают. Каких бы усилий не прилагала Украина на сегодняшний день, какой бы профессиональной не была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну…. От того, что Украина заявляла, что нам нужно, мы на сегодняшний день имеем примерно 10%", – сказала Маляр.

По ее словам, на поле боя украинские военнослужащие в день тратят примерно 5000-6000 артиллерийских снарядов, тогда как РФ – в 10 раз больше.

Она также сообщила, что РФ пытается всячески блокировать поставки оружия в Украину, срывая такие договоренности или мешая транзиту оружия через другие страны, задействовав свои агентурные сети.

  • Вчера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине для победы в войне нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО, 500 танков, 200 единиц бронетехники и 1000 БПЛА. В Минобороны также заявляли, что Украине нужно 100 РСЗО западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории.

Читайте также: Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика

Оксана Житнюк
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оружие минобороны военная помощь Анна Маляр
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