ВСУ уже уничтожили больше 44 000 российских оккупантов — Генштаб опубликовал потери РФ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 44 100 российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщили в сводке потерь противника, которую опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлении.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что под Харьковом россияне наступают недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, а под Донецком — в районе Опытного.

Общие потери россиян составили:

личного состава — 44 100 (+200),

танков — 1886 (+6),

боевых бронированных машин — 4162 (+10),

артиллерийских систем — 993 (+4),

РСЗО — 263,

средств ПВО — 136,

самолетов — 233,

вертолетов — 196,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 792 (+2),

крылатых ракет — 190,

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3054 (+5),

специальной техники — 93 (+1).

Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.

12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.

Глава Пентагона заявил, что совместные усилия многих стран меняют военную ситуацию в пользу Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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