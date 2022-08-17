ВСУ уже уничтожили больше 44 000 российских оккупантов — Генштаб опубликовал потери РФ
Вооруженные Силы Украины уничтожили 44 100 российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщили в сводке потерь противника, которую опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлении.
В утренней сводке Генштаба сообщалось, что под Харьковом россияне наступают недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, а под Донецком — в районе Опытного.
Общие потери россиян составили:
личного состава — 44 100 (+200),
танков — 1886 (+6),
боевых бронированных машин — 4162 (+10),
артиллерийских систем — 993 (+4),
РСЗО — 263,
средств ПВО — 136,
самолетов — 233,
вертолетов — 196,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 792 (+2),
крылатых ракет — 190,
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 3054 (+5),
специальной техники — 93 (+1).
- Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.
- 12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.
- Глава Пентагона заявил, что совместные усилия многих стран меняют военную ситуацию в пользу Украины.
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