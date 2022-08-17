Россияне продолжают наступать на Донбассе и юге, ВСУ отбивают атаки врага — карта

Российские оккупанты ведут наступательные действия по всем направлениям фронта, Вооруженные Силы Украины отбивают атаки противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БПЛА. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпаново. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность – на этот раз возле Лебяжьего.

На Славянском направлении противник производил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Великая Камышеваха, Дибровное, Вернополье и Мазановка. Провел дистанционное минирование местности вблизи Долгенького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

На Краматорском зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцево, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Сонцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Чаривное, Железное Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка. Нанес авиаудары вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.

Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины. Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские воины изрядно проредили порядки захватчиков и заставили врага бежать. Противник продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами.

Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.

12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.

Глава Пентагона заявил, что совместные усилия многих стран меняют военную ситуацию в пользу Украины.

Читайте также: В Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.