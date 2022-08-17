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Россияне продолжают наступать на Донбассе и юге, ВСУ отбивают атаки врага — карта

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 07:52
Россияне продолжают наступать на Донбассе и юге, ВСУ отбивают атаки врага — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты ведут наступательные действия по всем направлениям фронта, Вооруженные Силы Украины отбивают атаки противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БПЛА. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпаново. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность – на этот раз возле Лебяжьего.

Фронт в районе Лебяжьего (Карта: deepstatemap.live)

На Славянском направлении противник производил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Великая Камышеваха, Дибровное, Вернополье и Мазановка. Провел дистанционное минирование местности вблизи Долгенького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

Фронт в районе Славянска (Карта: deepstatemap.live)

На Краматорском зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцево, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

Фронт в районе Бахмута и Северска (Карта: deepstatemap.live)

На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.

Фронт в районе Донецка (Карта: deepstatemap.live)

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Сонцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Чаривное, Железное Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка. Нанес авиаудары вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.
Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.

Фронт в районе Угледара (Карта: deepstatemap.live)

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины. Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские воины изрядно проредили порядки захватчиков и заставили врага бежать. Противник продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами.

Фронт на юге, Белогорка отмечена синей точкой (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: В Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс генштаб юг Украины
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