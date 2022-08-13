В Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале

В Пентагоне заявили, что оценивают эффективность Вооруженных Сил Украины в 12 по 10-балльной шкале.

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На сайте американского министерства обороны говорится, что у России гораздо больше сил, чем Украина, но "дела идут не в пользу россиян, и это продолжает влиять на их моральный дух, на их возможность обеспечивать себя".

По словам представителя Пентагона, имени которого в США традиционно не называют, "на все это повлияла способность украинцев получить [российские] командные пункты, склады боеприпасов, тылового обеспечения и логистики".

Он сказал, что по шкале от ноля до десяти – эффективность ВСУ будет на уровне 12, "просто исходя из того, насколько впечатляющими они были с самых разных точек зрения". "Они нашли способы делать такое, о чем мы и подумать не могли", – добавил он.

11 августа в Копенгагене состоялась оборонная встреча в новом формате, который должен укрепить долгосрочную поддержку Украины. На ней собрали для Украины более $1,5 млрд, которые будут использованы для военной помощи Украине в этом и следующем году. Великобритания открывает фонд для сбора средств на производство оружия.

Перед этим глава Пентагона заявил, что совместные усилия многих стран меняют военную ситуацию в пользу Украины.

Андрей Водяный

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