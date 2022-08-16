Нет желающих. В России провалился план по созданию танкового батальона – Стратком ВСУ

В России не смогли сформировать танковый батальон, поскольку не нашлось достаточное количество желающих в него вступить. Об этом сообщает в Телеграм Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

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"В нижегородской области россии провалилось формирование танкового батальона им. какого-то там К.Минина", – говорится в сообщении.

По информации Страткома, командование российских оккупационных войск в начале июля распорядилось сформировать танковый батальон для последующей отправки в Украину.

"Но по состоянию на 15 августа из необходимых для полной комплектации батальона экипажами 160 человек контракт подписали менее 30 человек. Современная дилемма "второй" армии в мире, танки есть, а экипажей – нет", – сообщили в Страткоме.

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Наталия Медведева

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