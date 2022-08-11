Военные показали, какой "динамической защитой" оснащен трофейный российский танк Т-80БВМ. Ролик выложен в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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На кадрах видно, что в коробках ДЗ боевой машины – не взрывчатое вещество, подрыв которого навстречу снаряду может ослабить его ударное воздействие на броню, а резиновые пластины.

В контейнерах динамической защиты башни вообще ничего не было.

Только за первые 100 дней полномасштабной войны украинские Силы обороны захватили 122 единицы техники россиян.

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Евгений Пилипенко

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