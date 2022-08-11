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Оккупанты защищают танки резиной и воздухом: видео "динамической защиты" трофейного Т-80 видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 09:41
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Военные показали, какой "динамической защитой" оснащен трофейный российский танк Т-80БВМ. Ролик выложен в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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На кадрах видно, что в коробках ДЗ боевой машины – не взрывчатое вещество, подрыв которого навстречу снаряду может ослабить его ударное воздействие на броню, а резиновые пластины.

В контейнерах динамической защиты башни вообще ничего не было.

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Евгений Пилипенко
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война танк т-80 трофей динамическая защита
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