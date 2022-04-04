Бойцы ССО и сопротивления нашли ЗРК "Бук" россиян, ищут владельцев – поблагодарить: фото

Военные Сил спецопераций и бойцы движения сопротивления нашли российский ЗРК "Бук", теперь ищут оккупантов, которые его бросили. Об этом сообщает ССО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов воины обнаружили российский ЗРК "Бук", – говорится в сообщении.

Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был тайник россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.

"Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи", – написали в ССО.

Читайте также: В Черниговской области военные ВСУ освободили еще три села

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.