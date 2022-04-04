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Бойцы ССО и сопротивления нашли ЗРК "Бук" россиян, ищут владельцев – поблагодарить: фото

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 01:16
Бойцы ССО и сопротивления нашли ЗРК
Брошенный ЗРК Бук российских оккупантов (Фото: ССО ВСУ)

Военные Сил спецопераций и бойцы движения сопротивления нашли российский ЗРК "Бук", теперь ищут оккупантов, которые его бросили. Об этом сообщает ССО.

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"Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов воины обнаружили российский ЗРК "Бук", – говорится в сообщении.

Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был тайник россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.

"Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи", – написали в ССО.

Бойцы ССО и сопротивления нашли ЗРК "Бук" россиян, ищут владельцев – поблагодарить: фото

Бойцы ССО и сопротивления нашли ЗРК "Бук" россиян, ищут владельцев – поблагодарить: фото

Бойцы ССО и сопротивления нашли ЗРК "Бук" россиян, ищут владельцев – поблагодарить: фото

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Наталия Медведева
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ССО ВСУ война трофеи зрк бук
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