В Черниговской области военные ВСУ освободили еще три села
04.04.2022, 00:40
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: ОК Север)
3 апреля Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов еще три села в Черниговской области. Об этом сообщает оперативное командование Север.
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От захватчиков освобождены села Колычевка, Ягодное и Ивановка.
"Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо позорно разбежались", – говорится в сообщении.
Освобожденная территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь.
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