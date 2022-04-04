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В Черниговской области военные ВСУ освободили еще три села

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 00:40
В Черниговской области военные ВСУ освободили еще три села - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: ОК Север)

3 апреля Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов еще три села в Черниговской области. Об этом сообщает оперативное командование Север.

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От захватчиков освобождены села Колычевка, Ягодное и Ивановка.

"Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо позорно разбежались", – говорится в сообщении.

Освобожденная территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь.

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война черниговская область
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