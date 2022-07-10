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Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ россиянами – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 18:46
Топ-3 системы залпового огня,
Фото - armyinform

За 100 дней войны украинские силы обороны захватили 122 единицы техники россиян. АрміяInform показала три "самых интересных" системы залпового огня, которые стали трофеями ВСУ.

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БМ-27 "Ураган". Трофейная 220-мм РЗСВ может уничтожать врага на расстоянии 30–35 км и использует более мощные реактивные снаряды, чем "Град". Основной способ стрельбы – с закрытой позиции, но возможно и из кабины.  Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов: осколочно-фугасные, кассетные, а также снаряды для дистанционного минирования противопехотными и противотанковыми минами.

Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ россиянами – фото

РСЗО "Торнадо-Г". Это российская модернизированная реактивная система залпового огня, предназначенная для нанесения массированных ударов по живой силе противника на открытом участке местности. Боевые возможности этой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. На вооружении – кассетные снаряды с отделяющейся головной частью и кумулятивные боевые элементы с самонаведением, что позволяет поражать несколько целей одновременно.

Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ россиянами – фото

ТОС-1А "Солнцепек". Это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Несмотря на ряд технических преимуществ, система так и не нашла умелого российского экипажа для применения, и несколько таких единиц россияне "передали" на вооружение ВСУ, отмечают журналисты.

Топ-3 системы залпового огня, "подаренные" ВСУ россиянами – фото

Читайте также: HIMARS уже сделали огромную разницу на поле боя – Резников

Оксана Житнюк
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ураган РСЗО торнадо трофей солнцепек
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