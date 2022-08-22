Россия пытается мотивировать террористов ЛДНР для усиления на Донбассе — разведка Британии

Россия пытается мотивировать террористов ЛДНР для усиления своих войск, которые пытаются наступать на Донбассе. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики упомянули видео, на котором якобы террористы ЛНР отказываются участвовать в наступлении в Донецкой области, аргументируя это тем, что они "выполнили долг", полностью оккупировав Луганскую область. Отмечается, что боевики отказывались воевать, несмотря на угрозы и запугивания со стороны высшего командования.

Британцы заявляют, что Россия, вероятно, все больше пытается мотивировать "вспомогательные силы", которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Скорее всего, командиры прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются "неблагонадежными" для наступательных операций.

"Последовательным фактором, усугубляющим эти проблемы, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", что ограничивает полномочия государства по правовому принуждению", — резюмировали в сводке.

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Дмитрий Гриниченко

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