Россия пытается мотивировать террористов ЛДНР для усиления на Донбассе — разведка Британии
Россия пытается мотивировать террористов ЛДНР для усиления своих войск, которые пытаются наступать на Донбассе. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики упомянули видео, на котором якобы террористы ЛНР отказываются участвовать в наступлении в Донецкой области, аргументируя это тем, что они "выполнили долг", полностью оккупировав Луганскую область. Отмечается, что боевики отказывались воевать, несмотря на угрозы и запугивания со стороны высшего командования.
Британцы заявляют, что Россия, вероятно, все больше пытается мотивировать "вспомогательные силы", которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Скорее всего, командиры прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются "неблагонадежными" для наступательных операций.
"Последовательным фактором, усугубляющим эти проблемы, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", что ограничивает полномочия государства по правовому принуждению", — резюмировали в сводке.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что из-за принудительной мобилизации шахты во временно оккупированной Луганской области оказались на грани закрытия.
- У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.
- Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин.
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