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"Еда за информацию". Оккупанты придумали новый способ принудительной мобилизации – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 08:58
Террористы ЛНР (фото: EPA)

На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупанты начали применять новые методы принудительной мобилизации. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в оккупированных городах россияне собирают информацию о мужчинах у пожилых людей в обмен на еду. Он отметил, что оккупанты устраивают обходы многоэтажек и втираются в доверие к пенсионерам, предлагая деньги или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. 

Возле закрытых подъездов оставляют "дежурных", которые ждут мужчин около домов. 

"Большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся", – написал Гайдай.

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Дмитрий Гриниченко
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луганская область временно оккупированные территории Сергей Гайдай принудительная мобилизация
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