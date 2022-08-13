"Еда за информацию". Оккупанты придумали новый способ принудительной мобилизации – Гайдай
На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупанты начали применять новые методы принудительной мобилизации. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, в оккупированных городах россияне собирают информацию о мужчинах у пожилых людей в обмен на еду. Он отметил, что оккупанты устраивают обходы многоэтажек и втираются в доверие к пенсионерам, предлагая деньги или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.
Возле закрытых подъездов оставляют "дежурных", которые ждут мужчин около домов.
"Большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся", – написал Гайдай.
- Гайдай заявлял, что из-за принудительной мобилизации шахты во временно оккупированной Луганской области оказались на грани закрытия.
- У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.
- Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин.
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