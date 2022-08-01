СБУ опубликовала перехват телефонного разговора мобилизованного жителя временно оккупированного Донецка со своей матерью, в котором он убеждает ее, что украинская армия — сильнейшая в мире, а российские солдаты деморализованы и способны наступать только ценой огромных потерь.

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"Украинская армия – это сильнейшая армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, су*а, никого…. Это так и есть, реально…" – говорит боевик.

На возражение женщины он спрашивает: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

"А даже если продвигается наша (армия. – Ред.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху *рят на раз-два, я тебя говорю. У нас полк там въ*бали. Батальоны ложатся..." – говорит захватчик.

СБУ напомнила о горячей телефонной линии 2402 для россиян, "кто не хочет вернуться домой в мешке". Позвонив по номеру, можно сдаться в плен и сохранить свою жизнь, отметили в службе.

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Вадим Ребрина

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