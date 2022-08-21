Российские военные недовольны танковым биатлоном в разгар войны – разведка Британии

Значительная часть российских военных, вероятно, недовольны проведением выставочных армейских игр и танкового биатлона под Москвой в разгар войны. Об этом пишет Минобороны Британии со ссылкой на выводы своей разведки в Twitter.

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Британцы вспомнили об Игоре Стрелкове (Гиркине) – экс-сотруднике ФСБ РФ и бывшем главаре подконтрольных России боевиков на Донбассе, а ныне блогере и подозреваемом по деле об уничтожении пассажирского самолета MH17 в 2014 году.

Разведчики отметили, что он стал все более откровенно критиковать действия Кремля на войне в Украине. В частности, он написал, что в конце шестого месяца войны РФ "по-прежнему играет в танковый биатлон и проводит фестивали военных оркестров".

По мнению британцев, значительная часть российских военных и экспертов в сфере безопасности, вероятно, считают нецелесообразным задействовать силы для Армейских игр и танковых биатлонов под Москвой, когда армия РФ несет тяжелые потери в Украине.

Ранее британская разведка заявила, что Россия повторяет ошибки Чеченской войны, не обеспечив нормальной защиты танков.

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Марк Сировой

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