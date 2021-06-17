Суд по делу MH17 завершил исследование доказательств. Подробно обсуждалась роль Гиркина

В судебном процессе по делу MH17 завершился важный этап изучения доказательств. Подробно обсуждалась роль бывшего главаря террористов Игоря Гиркина, одного из подозреваемых. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

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Никаких признаков присутствия другого самолета на месте крушения Боинга суд не обнаружил. Сразу после крушения рейса MH17 боевики заявили, что сбили украинский военный борт. Затем они поехали на место крушения, где нашли обломки гражданского рейса.

В деле MH17 судебная система в основном полагается на перехваченные телефонные разговоры сепаратистов. Как выяснилось сегодня во время презентации прокуратуры, данные геолокации тоже способствуют установлению истины. Суд знает, где были фигуранты во время транспортировки Бука, запуска ракеты и отвода установки.

Судья сегодня процитировал свидетеля, присутствовавшего на пусковой площадке. По его словам, сепаратисты были в восторге, потому что думали, что сбили грузовой самолет украинской армии, "но вернулись в минорную тональность", когда выяснилось, что они уничтожили пассажирский самолет.

Другой свидетель в телефонном разговоре сообщил, что самолет сбили люди Стрелкова (Гиркина).

Суд сегодня подробно обсудил его роль в нападении. Судя по представленным доказательствам, Гиркин сыграл важную роль в запросе Бука у России. Он также принимал активное участие в его транспортировке 17 июля.

По словам подозреваемого Пулатова, боевики знали, что их прослушивают, и в разговорах намеренно распространяли дезинформацию. Другой подозреваемый, Дубинский, заявил в СМИ, что прослушка была сфальсифицирована. Прокуроры опровергли эти заявления.

По версии стороны обвинения, орудие, сбившее рейс MH17, было необходимо боевикам, так как за день до этого, 16 июля, они попали под обстрел украинских ВВС возле села Мариновка. В результате десятки боевиков были ранены и убиты.

Следующий важный этап в этом процессе наступит в конце лета, когда слово будет предоставлено родственникам погибших. Издание пишет, что процесс продлится до лета следующего года.

19 июня 2019-го Объединенная следственная группа обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Вадим Ребрина

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