Дело MH17. На суде в Нидерландах опубликовали новые записи переговоров боевиков о "Буке"
На суде в Нидерландах, где начались слушания по сути дела о катастрофе сбитого на Донбассе самолета Boeing 777 рейса MH17, обнародовали новые записи переговоров российских боевиков о перемещении зенитно-ракетноого комплекса "Бук". Об этом сообщает Украинская служба ВВС.
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Как сообщается, на заседании включали записи разговоров за 16-17 июля 2014 года членов террористической организации ДНР Сергея Дубинского, Александра Семенова, Игоря Гикрина и других боевиков. Эти переговоры были перехвачены СБУ и переданы Международной следственной группе (JIT).
На записях боевики обсуждают перемещения Бука по временно неподконтрольной Украине территории и его боевую позицию, пишут журналисты.
В частности отмечается, что за семь часов до катастрофы Дубинский с другим обвиняемым по делу Олегом Пулатовым вероятно обсуждали отправку Бука к селу Первомайское Донецкой области, откуда, по версии следствия, выпустили ракету, сбившую самолет.
"Слушай меня. Сейчас "Крот" (позывной обвиняемого по делу боевика Леонида Харченко, – ред.) притащит "Бук-М"…Надо поставить где-то в районе Первомайска его. Бук-М…И придут три танка Востока (батальон террористов, – ред.) с охраной", – публикуют журналисты слова Дубинского.
На других записях эти же собеседники обсуждали роль, которую мог играть Харченко в транспортировке "Бука", отмечают в агентстве.
"Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот "Б-М", ты понял, да?...Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку…В районе Первомайского в резерве ваша задача – охрана этого "Бука" и организация этого…", – цитируют журналисты Дубинского.
Также сообщается, что были опубликованы разговоры людей с голосами Дубинского и Харченко. На них первый говорил второму, чтобы тот взял необходимое число людей "на сопровождение", выдвигался в Первомайское и "охранял штучку, которую повезет". Туда же, говорил Дубинский, должен выдвинуться позывной "Гюрза" – Пулатов.
Кроме того, были опубликованы вероятные переговоры Дубинского с одним из главарей террористического батальона Восток Александром Семеновым, пишут журналисты. На них обсуждалось перемещение Бука в районе Донецка, где его должны были поставить в колонну с танками.
Также сообщается, что в звонке за четыре часа до трагедии человек с голосом Харченко сообщает Пулатову: "Я в Снежном (здесь по версии следствия, "Бук" завершил движение в колоне с танками, – ред.), у Фуршета (супермаркет, – ред.), с игрушкой". Тот отвечает, что едет туда же.
Как отмечается, Пулатов через адвокатов заявил, что не помнит, был ли такой разговор, но уверен, что под "игрушкой" подразумевался не "Бук", а переносной предмет, пишут журналисты. При этом многие участники разговоров ранее подтверждали, что они настоящие. Некоторые из них утверждали, что местами реплики были смонтированы.
- 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ (Курск).
- 19 июня 2019-го Объединенная следственная группа обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
- 7 июня 2021-го в Амстердаме начались основные слушания по делу MH17.
- Вчера очевидцы, которые утверждали, что видели/слышали момент пуска ракеты недалеко от населенного пункта Снежное в сторону Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур, впервые дали показания на суде.
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