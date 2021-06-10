Дело MH17. На суде в Нидерландах опубликовали новые записи переговоров боевиков о "Буке"

На суде в Нидерландах, где начались слушания по сути дела о катастрофе сбитого на Донбассе самолета Boeing 777 рейса MH17, обнародовали новые записи переговоров российских боевиков о перемещении зенитно-ракетноого комплекса "Бук". Об этом сообщает Украинская служба ВВС.

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Как сообщается, на заседании включали записи разговоров за 16-17 июля 2014 года членов террористической организации ДНР Сергея Дубинского, Александра Семенова, Игоря Гикрина и других боевиков. Эти переговоры были перехвачены СБУ и переданы Международной следственной группе (JIT).

На записях боевики обсуждают перемещения Бука по временно неподконтрольной Украине территории и его боевую позицию, пишут журналисты.

В частности отмечается, что за семь часов до катастрофы Дубинский с другим обвиняемым по делу Олегом Пулатовым вероятно обсуждали отправку Бука к селу Первомайское Донецкой области, откуда, по версии следствия, выпустили ракету, сбившую самолет.

"Слушай меня. Сейчас "Крот" (позывной обвиняемого по делу боевика Леонида Харченко, – ред.) притащит "Бук-М"…Надо поставить где-то в районе Первомайска его. Бук-М…И придут три танка Востока (батальон террористов, – ред.) с охраной", – публикуют журналисты слова Дубинского.

На других записях эти же собеседники обсуждали роль, которую мог играть Харченко в транспортировке "Бука", отмечают в агентстве.

"Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот "Б-М", ты понял, да?...Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку…В районе Первомайского в резерве ваша задача – охрана этого "Бука" и организация этого…", – цитируют журналисты Дубинского.

Также сообщается, что были опубликованы разговоры людей с голосами Дубинского и Харченко. На них первый говорил второму, чтобы тот взял необходимое число людей "на сопровождение", выдвигался в Первомайское и "охранял штучку, которую повезет". Туда же, говорил Дубинский, должен выдвинуться позывной "Гюрза" – Пулатов.

Кроме того, были опубликованы вероятные переговоры Дубинского с одним из главарей террористического батальона Восток Александром Семеновым, пишут журналисты. На них обсуждалось перемещение Бука в районе Донецка, где его должны были поставить в колонну с танками.

Также сообщается, что в звонке за четыре часа до трагедии человек с голосом Харченко сообщает Пулатову: "Я в Снежном (здесь по версии следствия, "Бук" завершил движение в колоне с танками, – ред.), у Фуршета (супермаркет, – ред.), с игрушкой". Тот отвечает, что едет туда же.

Как отмечается, Пулатов через адвокатов заявил, что не помнит, был ли такой разговор, но уверен, что под "игрушкой" подразумевался не "Бук", а переносной предмет, пишут журналисты. При этом многие участники разговоров ранее подтверждали, что они настоящие. Некоторые из них утверждали, что местами реплики были смонтированы.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го Объединенная следственная группа обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

7 июня 2021-го в Амстердаме начались основные слушания по делу MH17.

Вчера очевидцы, которые утверждали, что видели/слышали момент пуска ракеты недалеко от населенного пункта Снежное в сторону Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур, впервые дали показания на суде.

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Марк Сировой

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