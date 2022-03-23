На Донбассе украинский снайпер ликвидировал тестя Стрелкова-Гиркина

Под Авдеевкой украинский снайпер уничтожил российского боевика Сергея Ситоленко — отца жены бывшего главаря террористической организации ДНР Игоря Гиркина "Стрелкова". Об этом сообщил украинский военный блогер и аналитик Анатолий Штефан "Штирлиц". Информацию подтвердили дочь Ситоленко и сам Гиркин.

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"Ситоленко Сергей, позывной "Сытый", с 2014-го года проходивший службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал спокойствия воинам ЗС Украины. Благодарю снайпера Сил оборони Украины", – написал Штефан.

Дочь боевика Мирослава Регинская подтвердила информацию на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети ВКонтакте.

"В нашу семью пришло горе..." – написал Гиркин в своем Telegram.

Вадим Ребрина

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