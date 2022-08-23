Россия, вероятно, планирует построить "мост" из барж под Херсоном – разведка Британии
Армия России, вероятно, намерена построить плавучий "мост" из барж под Херсоном, чтобы обеспечить снабжение своей группировки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным разведчиков, на выходных РФ, вероятно, начала переброску барж. Они предполагают, что оккупанты планируют построить из них плавучий "мост" из барж непосредственно возле поврежденного Антоновского моста – ключевого объекта для связи между российскими военными в Херсоне и на восточном берегу.
По оценкам британцев, если РФ сможет достроить импровизированный мост, то его пропускная способность почти наверняка будет выше пропускной способности паромной переправы, которой в последние недели пользовались российские военные и местное население.
При этом разведчики считают, что плавучий "мост", вероятно, все равно будет уязвимым перед украинскими контрнаступательными действиями.
- ВСУ наносят удары по ключевым для правобережной группировки РФ мостам: Антоновскому автомобильному и ж/д, в Новой Каховке и Дарьевке.
- Вчера были очередные удары по Антоновскому мосту. Немногим ранее – по мосту в Новой Каховке.
Читайте также: ВСУ ведут контрнаступление на Херсон, но без "подъема войска и марша по степям" — ОК "Юг"
Комментарии