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Россия, вероятно, планирует построить "мост" из барж под Херсоном – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 09:54
Россия, вероятно, планирует построить
Российские оккупанты (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России, вероятно, намерена построить плавучий "мост" из барж под Херсоном, чтобы обеспечить снабжение своей группировки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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По данным разведчиков, на выходных РФ, вероятно, начала переброску барж. Они предполагают, что оккупанты планируют построить из них плавучий "мост" из барж непосредственно возле поврежденного Антоновского моста – ключевого объекта для связи между российскими военными в Херсоне и на восточном берегу.

Россия, вероятно, планирует построить "мост" из барж под Херсоном – разведка Британии

По оценкам британцев, если РФ сможет достроить импровизированный мост, то его пропускная способность почти наверняка будет выше пропускной способности паромной переправы, которой в последние недели пользовались российские военные и местное население.

При этом разведчики считают, что плавучий "мост", вероятно, все равно будет уязвимым перед украинскими контрнаступательными действиями.

Читайте также: ВСУ ведут контрнаступление на Херсон, но без "подъема войска и марша по степям" — ОК "Юг"

Марк Сировой
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днепр мост армия рф войска россии разведка великобритании баржи
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