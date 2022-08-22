UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские военные откорректировали пропускную способность Каховского моста – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 03:06
Украинские военные откорректировали пропускную способность Каховского моста – ОК
Скриншот видео

21 августа Вооруженные Силы Украины в очередной раз ударили по Каховскому мосту, чтобы лишить российских оккупантов возможности перевозить по нему свои вооружения и обеспечение. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки.

Как пишут в ОК "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ усилили огневой контроль и откорректировали пропускную способность Каховского моста.

За сутки на южном направлении российские оккупанты понесли такие потери: 20 военных, корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С", самоходная гаубица "Мста-С", две пусковые установки С-300, радиолокационная станция подсветки и наведения, а также мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М", два буксируемых миномета 120-го калибра, три единицы бронированной техники.

Читайте также: В Крыму сработало ПВО оккупантов, "хлопки" были слышны в Саках и Евпатории – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери каховский мост
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 