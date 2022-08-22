Украинские военные откорректировали пропускную способность Каховского моста – ОК "Юг"

21 августа Вооруженные Силы Украины в очередной раз ударили по Каховскому мосту, чтобы лишить российских оккупантов возможности перевозить по нему свои вооружения и обеспечение. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки.

Как пишут в ОК "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ усилили огневой контроль и откорректировали пропускную способность Каховского моста.

За сутки на южном направлении российские оккупанты понесли такие потери: 20 военных, корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С", самоходная гаубица "Мста-С", две пусковые установки С-300, радиолокационная станция подсветки и наведения, а также мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М", два буксируемых миномета 120-го калибра, три единицы бронированной техники.

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Наталия Медведева

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