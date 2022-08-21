В Крыму сработало ПВО оккупантов, "хлопки" были слышны в Саках и Евпатории – видео
21.08.2022, 20:06
Иллюстративное фото
Местные жители сообщают в интернете о "хлопках" во временно оккупированном Крыму в районе городов Саки и Евпатория.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Оперативний ЗСУ публикует скриншот из крымского канала, в котором пользователи обсуждают "хлопки" в Саках.
Этот же источник публикует видео, в котором за кадром говорится о "какой-то штуке в Новофедоровке".
NEXTA Live публикует видео работы ПВО с меткой канала "ЧП Крым" якобы снятое в районе Евпатопии.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Новость дополняется
- Вечером 19 августа в небе над Севастополем и Евпаторией также были "хлопки", оккупанты говорят – работала ПВО.
- 20 августа в районе штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии