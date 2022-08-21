В Крыму сработало ПВО оккупантов, "хлопки" были слышны в Саках и Евпатории – видео

Местные жители сообщают в интернете о "хлопках" во временно оккупированном Крыму в районе городов Саки и Евпатория.

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Оперативний ЗСУ публикует скриншот из крымского канала, в котором пользователи обсуждают "хлопки" в Саках.

Этот же источник публикует видео, в котором за кадром говорится о "какой-то штуке в Новофедоровке".

NEXTA Live публикует видео работы ПВО с меткой канала "ЧП Крым" якобы снятое в районе Евпатопии.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Новость дополняется

Вечером 19 августа в небе над Севастополем и Евпаторией также были "хлопки", оккупанты говорят – работала ПВО.

20 августа в районе штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв.

Сергей Бережной

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