UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В небе над Евпаторией "хлопки", оккупанты говорят – работает ПВО: видео

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 21:22
В небе над Евпаторией
Скриншот с видео

В небе над Евпаторией во временно оккупированном Крыму слышны взрывы. Об этом сообщают местные жители в Telegram. В оккупационной администрации говорят, что работает ПВО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Советник главы региона" сообщил российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости, что, предположительно, в Евпатории сработала система ПВО.

"Это уже не смешно. Собираемся и валим отсюда", — комментируют авторы одного из видео.

ДОПОЛНЕНО В 22:01. В Севастополе, похоже, тоже сработала ПВО.

  • Вчера, 18 августа, севастопольские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города. Сообщалось о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

Читайте также: США одобряют удары Украины по объектам в Крыму – Politico

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым пво евпатория бавовна
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 