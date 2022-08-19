В небе над Евпаторией "хлопки", оккупанты говорят – работает ПВО: видео

В небе над Евпаторией во временно оккупированном Крыму слышны взрывы. Об этом сообщают местные жители в Telegram. В оккупационной администрации говорят, что работает ПВО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Советник главы региона" сообщил российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости, что, предположительно, в Евпатории сработала система ПВО.

"Это уже не смешно. Собираемся и валим отсюда", — комментируют авторы одного из видео.

ДОПОЛНЕНО В 22:01. В Севастополе, похоже, тоже сработала ПВО.

Вчера, 18 августа, севастопольские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города. Сообщалось о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

Читайте также: США одобряют удары Украины по объектам в Крыму – Politico

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.