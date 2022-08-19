В небе над Евпаторией "хлопки", оккупанты говорят – работает ПВО: видео
19.08.2022, 21:22
Скриншот с видео
В небе над Евпаторией во временно оккупированном Крыму слышны взрывы. Об этом сообщают местные жители в Telegram. В оккупационной администрации говорят, что работает ПВО.
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"Советник главы региона" сообщил российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости, что, предположительно, в Евпатории сработала система ПВО.
"Это уже не смешно. Собираемся и валим отсюда", — комментируют авторы одного из видео.
ДОПОЛНЕНО В 22:01. В Севастополе, похоже, тоже сработала ПВО.
- Вчера, 18 августа, севастопольские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города. Сообщалось о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
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