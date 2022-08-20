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В Севастополе прогремел взрыв в районе штаба Черноморского флота РФ: видео с дроном видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 08:47
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20 августа примерно в 08:17 утра в районе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе во временно оккупированном россиянами Крыму прогремел взрыв. Местные паблики в соцсетях и подконтрольные врагу СМИ пишут о "сильном хлопке" и выкладывают видео и фото с дымовым "грибом".

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На другом видео ниже голос за кадром говорит, что "над бухтой летает беспилотник, по нему стреляют".

Гауляйтер города Михаил Развожаев написал в 08:42 в Telegram, что "25 минут назад в крышу прилетел беспилотник, к сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием". По словам подельника россиян, "жертв нет".

Читайте также: В Крыму горячий сезон работы ПВО – Подоляк

Позднее появился фрагмент полета дрона:

На видео ниже слышен взрыв, и мужчина, снимающий дымовой гриб, дрожащим голосов говорит: "Охр*неть! Штаб флота, снова нанесли удар":

А здесь видно, как дрон пошел на снижение к штабу ЧФ РФ:

На официальной странице управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram написали: "Похоже, что в Севастополе, в здании штаба ЧФ москалей, началась "вечеринка выходного дня".

Новость дополняется...

  • Вечером 19 августа в небе над Севастополем и Евпаторией также были "хлопки", оккупанты говорят – работала ПВО.

Смотрите также: Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет 

Евгений Пилипенко
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