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Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 22:49
Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет - Фото
Фото: twitter.com/Aviation_Intel

Главный редактор The War Zone – The Drive Тайлер Рогоуэй опубликовал спутниковые снимки российского военного аэродрома "Бельбек" под Севастополем, в районе которого вчера слышали взрывы. Судя по фото, повреждений на объекте нет.

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"Российская авиабаза "Бельбек" в Крыму сегодня утром выглядит нетронутой после сообщений о вчерашнем инциденте. Россия заявила, что сбила беспилотник", – написал журналист.

Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет

Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет

Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет

Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет
  • Вчера, 18 августа, севастопольские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города. Также сообщалось о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
Вадим Ребрина
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Бельбек севастополь
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