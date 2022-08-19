Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет

Главный редактор The War Zone – The Drive Тайлер Рогоуэй опубликовал спутниковые снимки российского военного аэродрома "Бельбек" под Севастополем, в районе которого вчера слышали взрывы. Судя по фото, повреждений на объекте нет.

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"Российская авиабаза "Бельбек" в Крыму сегодня утром выглядит нетронутой после сообщений о вчерашнем инциденте. Россия заявила, что сбила беспилотник", – написал журналист.

Вчера, 18 августа, севастопольские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города. Также сообщалось о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

Вадим Ребрина

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