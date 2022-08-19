Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет
19.08.2022, 22:49
Фото: twitter.com/Aviation_Intel
Главный редактор The War Zone – The Drive Тайлер Рогоуэй опубликовал спутниковые снимки российского военного аэродрома "Бельбек" под Севастополем, в районе которого вчера слышали взрывы. Судя по фото, повреждений на объекте нет.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Российская авиабаза "Бельбек" в Крыму сегодня утром выглядит нетронутой после сообщений о вчерашнем инциденте. Россия заявила, что сбила беспилотник", – написал журналист.
- Вчера, 18 августа, севастопольские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города. Также сообщалось о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии