В Крыму горячий сезон работы ПВО – Подоляк

Крымский август 2022 года – горячий сезон работы ПВО и срочных эвакуаций туристов, которым напомнили, что Крым – это Украина. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Крым. Жаркий август-2022. Сезон, в котором много падающих "звезд", "мамулечек" в очереди на внеочередную переправу, отказов от ворованных квартир, работы ПВО. А главное – это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры-2014 обещали вечную защиту от камней с неба", – написал Подоляк.

18 августа в Севастополе сообщили о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города и о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек".

Сегодня во временно оккупированном Крыму в небе над Евпаторией и Севастополем были слышны взрывы - по утверждениям оккупантов, работало ПВО.

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Сергей Бережной

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