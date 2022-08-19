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В Крыму горячий сезон работы ПВО – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 22:47
В Крыму горячий сезон работы ПВО – Подоляк - Фото
Иллюстративное фото - взрыв на авиабазе в Новофедоровке, Крым (Фото - EPA)

Крымский август 2022 года – горячий сезон работы ПВО и срочных эвакуаций туристов, которым напомнили, что Крым – это Украина. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Крым. Жаркий август-2022. Сезон, в котором много падающих "звезд", "мамулечек" в очереди на внеочередную переправу, отказов от ворованных квартир, работы ПВО. А главное – это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры-2014 обещали вечную защиту от камней с неба", – написал Подоляк. 

Фото – скриншот из Twitter Михайло Подоляк
  • 18 августа в Севастополе сообщили о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города и о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек".
  • Сегодня во временно оккупированном Крыму в небе над Евпаторией и Севастополем были слышны взрывы - по утверждениям оккупантов, работало ПВО. 

Читайте также: США одобряют удары Украины по объектам в Крыму – Politico

Сергей Бережной
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Крым оккупанты деоккупация михаил подоляк
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