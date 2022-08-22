Напоминаем о своем присутствии: в ВСУ подтвердили новые удары по Антоновскому мосту

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары по Антоновскому мосту через Днепр. Об этом рассказала во время онлайн-брифинга спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Антоновский мост они пытаются реанимировать, но такая конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона, а требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы контролируем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии", – сказала Гуменюк.

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Информация об обстреле Антоновского моста появилась сегодня, 22 августа в ряде пропагандистских СМИ России и местных пабликах.

Также Гуменюк подтвердила удары ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС.

"Вчера были нанесены очередные удары на Каховском направлении по Каховскому мосту. Конечно, это гидротехническое сооружение сложное, поэтому наша работа артиллерии там достаточно филигранная, осторожная, направленная именно на разрушение планов врага", – объяснила Гуменюк.

В ночь на 14 августа ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту, чтобы "окончательно закрепить статус непроездного".

15 августа в Херсонской ОВА подтвердили, что после ударов ВСУ, Антоновский мост через Днепр стал опасен даже для пешеходного перехода.

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Роман Брыль

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