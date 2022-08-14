"Чтобы закрепить статус – не проездной". ВСУ подтвердили ночные удары по Антоновскому мост

В ночь на 14 августа Вооруженные Силы Украины нанесли очередные удары по Антоновскому мосту в Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

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Спикер "Юга" отметила, что очередной удар по Антоновскому мосту был нанесен, чтобы "окончательно закрепить его статус" как не проездного.

"Мы продолжаем огневой контроль над транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, так как имеем четкое намерение помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередной "жест доброй воли" в нужном нам направлении", – сказала Гуменюк.

Сегодня в сети появились видео ночных ударов по Антоновскому мосту в Херсонской области.

Херсонская обладминистрация сообщает, что у оккупантов паника после ударов ВСУ по мосту, и они начали вывозить свои семьи из города.

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Оксана Житнюк

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