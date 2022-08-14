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"Чтобы закрепить статус – не проездной". ВСУ подтвердили ночные удары по Антоновскому мост

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 14:48
Антоновский мост в Херсоне (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 14 августа Вооруженные Силы Украины нанесли очередные удары по Антоновскому мосту в Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

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Спикер "Юга" отметила, что очередной удар по Антоновскому мосту был нанесен, чтобы "окончательно закрепить его статус" как не проездного.

"Мы продолжаем огневой контроль над транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, так как имеем четкое намерение помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередной "жест доброй воли" в нужном нам направлении", – сказала Гуменюк.

Сегодня в сети появились видео ночных ударов по Антоновскому мосту в Херсонской области.

  • Херсонская обладминистрация сообщает, что у оккупантов паника после ударов ВСУ по мосту, и они начали вывозить свои семьи из города.

Читайте также: Без мостов через Днепр россияне не смогут защищаться от украинских войск под Херсоном: ISW

Оксана Житнюк
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Херсон юг Наталья Гуменюк Антоновский мост
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