В сети появилось видео ночных ударов ракетами по Антоновскому мосту
14.08.2022, 13:39
Скриншот с видео
По Антоновскому мосту в Херсонской области снова были нанесены удары, в сети распространяют видео ночных попаданий.
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На опубликованных кадрах видно пуски ракет в сторону моста, после чего на объекте началось возгорание.
Официальных сообщений от Вооруженных Сил Украины о новых ударах по мосту пока не было. Точно нельзя сказать, когда было снято видео.
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии LIGA.net сказала, что информация о ночных ударах по мосту проверяется.
- Вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.
- Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными".
- Также удары по Антоновскому мосту в Херсоне и дамбе в Новой Каховке были нанесены в ночь на 8 августа.
- Херсонская обладминистрация сообщает, что у оккупантов паника после ударов ВСУ по мосту, и они начали вывозить свои семьи из города.
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