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В сети появилось видео ночных ударов ракетами по Антоновскому мосту

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 13:39
В сети появилось видео ночных ударов ракетами по Антоновскому мосту - Фото
Скриншот с видео

По Антоновскому мосту в Херсонской области снова были нанесены удары, в сети распространяют видео ночных попаданий.

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На опубликованных кадрах видно пуски ракет в сторону моста, после чего на объекте началось возгорание.

Официальных сообщений от Вооруженных Сил Украины о новых ударах по мосту пока не было. Точно нельзя сказать, когда было снято видео.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии LIGA.net сказала, что информация о ночных ударах по мосту проверяется.

Читайте также: Без мостов через Днепр россияне не смогут защищаться от украинских войск под Херсоном: ISW

Оксана Житнюк
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Херсон юг Антоновский мост
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