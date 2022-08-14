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Без мостов через Днепр россияне не смогут защищаться от украинских войск под Херсоном: ISW

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 03:57
Без мостов через Днепр россияне не смогут защищаться от украинских войск под Херсоном: ISW - Фото
Карта ISW

Российские войска не смогут поддерживать крупномасштабные механизированные операции без надежных наземных линии связи. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW), анализируя последствия ударов Вооруженных Сил Украины по мостам через Днепр в Херсонской области.

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"Перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже крупномасштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна, если не невозможна", – говорится в сводке ISW по итогам 13 августа.

По мнению аналитиков, если украинские войска разрушили все три моста через Днепр в Херсонской области и смогут помешать россиянам восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские войска на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться от украинских контратак.

Эксперты перечислили потенциальные последствия, которые возникнут в результате невозможности использования россиянами мостов через Днепр:

- нехватка топлива и боеприпасов у российских войск в западной части Херсонской области;

- брошенные российские автомобили;

- снижение интенсивности и, в конце концов, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян;

- возможно, участятся случаи грабежей со стороны россиян;

- увеличение жалоб российских солдат о нехватке снабжения;

- увеличение числа российских военнопленных, захваченных украинскими войсками;

- отсутствие новой тяжелой техники.

Как прогнозируют аналитики, перечисленные последствия могут развиваться дни или недели, в зависимости от того, сколько российские войска смогли накопить запасов на западном берегу Днепра и насколько успешно украинские силы находят и уничтожают эти запасы, сохраняя мосты в нерабочем состоянии.

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Наталия Медведева
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Херсонская область isw Антоновский мост
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