Зеленский сообщил о "хороших новостях" на юге Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о "хороших новостях" об уничтожении сил и средств российской армии на юге Украины. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Зеленский сообщил о продолжении жестоких боев на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление.

"Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов – артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там – просто герои", – отметил президент.

По его словам, попытки оккупантов атаковать в Харьковской области постоянно проваливаются.

"Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов", – сказал Зеленский.

13 августа Оперативное командование "Юг" подтвердило, что в пятницу по мосту в Новой Каховке был нанесен новый артиллерийский удар. По словам представителя командования Владислава Назарова, мост больше нельзя использовать по назначению.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.