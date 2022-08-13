Контрольный удар. В ОК "Юг" подтвердили, что мост в Новой Каховке снова обстреляли

Оперативное командование "Юг" подтвердило, что в пятницу по мосту в Новой Каховке был нанесен новый артиллерийский удар. По словам представителя командования Владислава Назарова, мост больше нельзя использовать по назначению.

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"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению", – заявил он.

Взрывы в Новой Каховке 12 августа прогремели около 14 часов дня.

Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный мост возле Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец.

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Андрей Водяный

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