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Контрольный удар. В ОК "Юг" подтвердили, что мост в Новой Каховке снова обстреляли

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 02:34
Контрольный удар. В ОК
Фото: EPA

Оперативное командование "Юг" подтвердило, что в пятницу по мосту в Новой Каховке был нанесен новый артиллерийский удар. По словам представителя командования Владислава Назарова, мост больше нельзя использовать по назначению.

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"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению", – заявил он.

Взрывы в Новой Каховке 12 августа прогремели около 14 часов дня.

Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный мост возле Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец.

Контрольный удар. В ОК "Юг" подтвердили, что мост в Новой Каховке снова обстреляли

Читайте также: В сети появилось видео разрушений после ракетного удара по мосту в Новой Каховке

Андрей Водяный
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