Контрольный удар. В ОК "Юг" подтвердили, что мост в Новой Каховке снова обстреляли
Оперативное командование "Юг" подтвердило, что в пятницу по мосту в Новой Каховке был нанесен новый артиллерийский удар. По словам представителя командования Владислава Назарова, мост больше нельзя использовать по назначению.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению", – заявил он.
Взрывы в Новой Каховке 12 августа прогремели около 14 часов дня.
Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный мост возле Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец.
- 8 августа ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне и дамбе в Новой Каховке. Россияне подтягивают на юг резервы, которые хотели использовать для активных действий, чтобы залатать дыры в обороне.
- 10 августа в оперативном командовании "Юг" заявили, что украинские военные нанесли удар по мосту возле ГЭС в Новой Каховке, делая невозможным его использование.
- Контроль за переправами через Днепр станет ключевым фактором боев за Херсонскую область, заявляла британская разведка.
Читайте также: В сети появилось видео разрушений после ракетного удара по мосту в Новой Каховке
Комментарии