Во временно оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы в районе Каховской гидроэлектростанции, которая используется россиянами в качестве переправы через Днепр. Видео со звуками взрывов публикуют местные паблики.
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Сообщается, что в районе Каховской ГЭС около 14:00 прозвучала серия громких взрывов, которую слышали местные жители. В районе самой переправы через Днепр заметили сильное задымление.
Местные паблики сообщают о возможном попадании в район ГЭС, после взрывов в городе включили сирену тревоги.
Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный, мост у Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец.
- 8 августа ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне и дамбе в Новой Каховке. Россияне подтягивают на юг резервы, которые хотели использовать для активных действий в дальнейшем, чтобы залатать дыры в обороне.
- 10 августа в оперативном командовании "Юг" сообщали, что украинские военные нанесли удар по мосту возле ГЭС в Новой Каховке, сделав невозможным его использование.
- Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка.
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