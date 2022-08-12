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В Новой Каховке прогремели взрывы в районе ГЭС. Местные жители сообщают о прилетах — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 14:53
Дым после взрывов в Новой Каховке (Фото: скриншот с видео)
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Во временно оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы в районе Каховской гидроэлектростанции, которая используется россиянами в качестве переправы через Днепр. Видео со звуками взрывов публикуют местные паблики. 

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Сообщается, что в районе Каховской ГЭС около 14:00 прозвучала серия громких взрывов, которую слышали местные жители. В районе самой переправы через Днепр заметили сильное задымление.

Местные паблики сообщают о возможном попадании в район ГЭС, после взрывов в городе включили сирену тревоги.

Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный, мост у Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец. 

Смотрите также: В сети появилось видео разрушений после ракетного удара по мосту в Новой Каховке

Дмитрий Гриниченко
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война новая каховка каховская гэс мосты через Днепр
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