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Удары ВСУ по мостам под Херсоном. Военные РФ паникуют и вывозят семьи из города – ОГА

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09.08.2022, 18:13
Удары ВСУ по мостам под Херсоном. Военные РФ паникуют и вывозят семьи из города – ОГА - Фото
Антоновский мост в Херсоне (Фото: скриншот с видео)

У российских оккупантов началась паника после ударов Вооруженных Сил Украины по Антоновскому мосту и дамбе в Новой Каховке. Российские военные массово вывозят свои семьи из временно оккупированного Херсона, сообщает Херсонская обладминистрация.

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"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен по обе стороны, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных России, живших в Херсоне", – сказано в сообщении ОГА.

Ситуацию в области в ОГА называют "стабильно напряженной". Продолжаются активные боевые действия, многие населенные пункты, находящиеся у линии фронта, страдают от постоянных обстрелов.

Также, по данным ОГА, оккупанты в Херсонской области сейчас публично обсуждают проведение псевдореферендума и запугивают местных "проблемами" в случае его игнорирования.

  • Вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.
  • Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений, и заявляет, что движение на переправе перекрыто.
  • Также удары по Антоновскому мосту в Херсоне и дамбе в Новой Каховке были нанесены в ночь на 8 августа. 

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Оксана Житнюк
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Херсон Антоновский мост каховский мост
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