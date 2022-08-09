Удары ВСУ по мостам под Херсоном. Военные РФ паникуют и вывозят семьи из города – ОГА

У российских оккупантов началась паника после ударов Вооруженных Сил Украины по Антоновскому мосту и дамбе в Новой Каховке. Российские военные массово вывозят свои семьи из временно оккупированного Херсона, сообщает Херсонская обладминистрация.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен по обе стороны, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных России, живших в Херсоне", – сказано в сообщении ОГА.

Ситуацию в области в ОГА называют "стабильно напряженной". Продолжаются активные боевые действия, многие населенные пункты, находящиеся у линии фронта, страдают от постоянных обстрелов.

Также, по данным ОГА, оккупанты в Херсонской области сейчас публично обсуждают проведение псевдореферендума и запугивают местных "проблемами" в случае его игнорирования.

Вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.

Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений, и заявляет, что движение на переправе перекрыто.

Также удары по Антоновскому мосту в Херсоне и дамбе в Новой Каховке были нанесены в ночь на 8 августа.

Читайте также: "Разорвало пополам, загрузили в пакет и увезли" – перехват о потерях армии РФ под Херсоном

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.