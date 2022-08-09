Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора, в котором оккупант пожаловался своей матери на большие потери армии РФ в Херсонской области.

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Оккупант рассказал о своей взорванной боевой машине, а также о 300-х из соседнего подразделения и об убитых командире и замкомандира роты, которых разорвало пополам от прилета в окоп, после чего их "загрузили просто в пакет и увезли".

Сам оккупант и его подразделение, по его словам, стоят в обороне, "потому что народу мало, чтобы идти в наступление".

Россиянин также сказал, что многие российские контрактники отказываются оставаться на этом участке фронта и просятся перевестись из зоны интенсивных боевых действий, увидев первый бой.

"У нас много потерь, вам по телевизору не расскажут правду", – добавил оккупант.

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Оксана Житнюк

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