Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора, в котором оккупант пожаловался своей матери на большие потери армии РФ в Херсонской области.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Оккупант рассказал о своей взорванной боевой машине, а также о 300-х из соседнего подразделения и об убитых командире и замкомандира роты, которых разорвало пополам от прилета в окоп, после чего их "загрузили просто в пакет и увезли".
Сам оккупант и его подразделение, по его словам, стоят в обороне, "потому что народу мало, чтобы идти в наступление".
Россиянин также сказал, что многие российские контрактники отказываются оставаться на этом участке фронта и просятся перевестись из зоны интенсивных боевых действий, увидев первый бой.
"У нас много потерь, вам по телевизору не расскажут правду", – добавил оккупант.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает большое количество сил на Херсонское направление.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Зеленский приказал освободить юг Украины.
- Британская разведка прогнозирует, что в ближайшее время основной театр боевых действий переместится на юг Украины по линии Херсон – Запорожье.
Читайте также: В Херсонской области возможна активизация боевых действий, но бояться не надо — ОК "Юг"
Комментарии