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"Разорвало пополам, загрузили в пакет и увезли" – перехват о потерях армии РФ под Херсоном видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 16:17
Российские оккупанты на дамбе в Новой Каховке (Фото: EPA)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора, в котором оккупант пожаловался своей матери на большие потери армии РФ в Херсонской области.

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Оккупант рассказал о своей взорванной боевой машине, а также о 300-х из соседнего подразделения и об убитых командире и замкомандира роты, которых разорвало пополам от прилета в окоп, после чего их "загрузили просто в пакет и увезли".

Сам оккупант и его подразделение, по его словам, стоят в обороне, "потому что народу мало, чтобы идти в наступление".

Россиянин также сказал, что многие российские контрактники отказываются оставаться на этом участке фронта и просятся перевестись из зоны интенсивных боевых действий, увидев первый бой.

"У нас много потерь, вам по телевизору не расскажут правду", – добавил оккупант.

Читайте также: В Херсонской области возможна активизация боевых действий, но бояться не надо — ОК "Юг"

Оксана Житнюк
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Херсон разведка гур перехват
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