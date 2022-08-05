В Херсонской области возможна активизация боевых действий, но бояться не надо — ОК "Юг"

В Херсонской области в ближайшее время возможна активизация боевых действий, однако впадать в панику не стоит. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, ситуация на юге сложная и напряженная, развивается динамично, но остается под контролем Вооруженных Сил Украины.

"На данном этапе инициатива за нами и можем дать огневой отпор противнику, когда он пытается разведать направления, по которым он планирует свои действия. Мы видим, что они формируют ударную группировку на Криворожском направлении, пытаются подтягивать резервы, но мы продолжаем держать под огневым контролем жизненно важные для противника объекты на временно оккупированной территории — это транспортные артерии и логистические склады. Уничтожение складов и военной техники подрывает моральный дух россиян", — сказал Гуменюк.

Она отметила, что все угрозы и предупреждения о грядущей активизации боев на южном направлении возможны и "имеют место", однако призвала не впадать в панику и не пугаться.

Гуменюк подчеркнула, что у россиян проблемы с транспортным сообщением из-за регулярных ударов ВСУ.

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Дмитрий Гриниченко

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