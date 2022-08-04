Возможно наступление. Россия стягивает войска в Херсонскую и Запорожскую области — Генштаб
Российские оккупанты стягивают дополнительные войска на Херсонское и Запорожское направления, не исключается наступление противника на юге. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, противник снимает технику с длительного хранения и наращивает силы на Запорожском и Херсонском направлениях. На Криворожское направление россияне перебросили три батальонные тактические группы с Новопавловского направления, а также ввели одну такую БТГр на Запорожском направлении.
Генерал отметил, что РФ перебрасывает войска через Керченский мост и временно оккупированный Крым, также на полуостров переместили армейскую авиацию Восточного военного округа России.
Громов заявил, что россияне продолжают усиливать свои позиции на северо-востоке Херсонской области, куда стянули большое количество вооружений и техники.
"Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия вглубь нашей обороны, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдарма и перейти к обороне", — сказал он.
Также представитель Генштаба сообщил, что на левом берегу Днепра разместили отряды Росгвардии из Чечни, которые получили приказ не допустить отступления войск РФ с правого берега Днепра в Херсонской области.
- 31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 июля заявил, что Россия стягивает большое количество сил на Херсонское направление.
- 10 июля министр обороны Алексей Резников сказал, что Зеленский приказал освободить юг Украины.
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