Возможно наступление. Россия стягивает войска в Херсонскую и Запорожскую области — Генштаб

Российские оккупанты стягивают дополнительные войска на Херсонское и Запорожское направления, не исключается наступление противника на юге. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, противник снимает технику с длительного хранения и наращивает силы на Запорожском и Херсонском направлениях. На Криворожское направление россияне перебросили три батальонные тактические группы с Новопавловского направления, а также ввели одну такую БТГр на Запорожском направлении.

Генерал отметил, что РФ перебрасывает войска через Керченский мост и временно оккупированный Крым, также на полуостров переместили армейскую авиацию Восточного военного округа России.

Громов заявил, что россияне продолжают усиливать свои позиции на северо-востоке Херсонской области, куда стянули большое количество вооружений и техники.

"Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия вглубь нашей обороны, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдарма и перейти к обороне", — сказал он.

Также представитель Генштаба сообщил, что на левом берегу Днепра разместили отряды Росгвардии из Чечни, которые получили приказ не допустить отступления войск РФ с правого берега Днепра в Херсонской области.

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Дмитрий Гриниченко

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