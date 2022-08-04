Вилкул о наступлении РФ на Кривой Рог: Мы готовы ко всему, у нас множество линий обороны

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город готов к возможному наступлению российских оккупантов. Об этом он сообщил в эфире 11 канала.

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По его словам, в начале полномасштабного вторжения бои с россиянами были на окраинах Кривого Рога, буквально в сотнях метров от города, однако Вооруженным Силам Украины удалось отодвинуть противника вглубь Херсонской области, примерно на 50 км от города.

Он отметил, что перед Кривым Рогом выстроена глубоко эшелонированная оборона, над чем пять месяцев работало более 100 единиц техники.

"Действительно есть определенное накопление техники и живой силы противника, но наши солдаты нормально вооружены и очень хорошо мотивированы, мы готовы к любому варианту развития событий", — сказал Вилкул.

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Дмитрий Гриниченко

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