UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вилкул о наступлении РФ на Кривой Рог: Мы готовы ко всему, у нас множество линий обороны

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 12:18
Вилкул о наступлении РФ на Кривой Рог: Мы готовы ко всему, у нас множество линий обороны - Фото
Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул/Facebook)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город готов к возможному наступлению российских оккупантов. Об этом он сообщил в эфире 11 канала. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в начале полномасштабного вторжения бои с россиянами были на окраинах Кривого Рога, буквально в сотнях метров от города, однако Вооруженным Силам Украины удалось отодвинуть противника вглубь Херсонской области, примерно на 50 км от города.

Он отметил, что перед Кривым Рогом выстроена глубоко эшелонированная оборона, над чем пять месяцев работало более 100 единиц техники. 

"Действительно есть определенное накопление техники и живой силы противника, но наши солдаты нормально вооружены и очень хорошо мотивированы, мы готовы к любому варианту развития событий", — сказал Вилкул.

Читайте также: Оккупанты наращивают группировку на Криворожском направлении – ОК "Юг" 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война кривой рог александр вилкул наступление россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 