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Оккупанты наращивают группировку на Криворожском направлении – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 04:42
Оккупанты наращивают группировку на Криворожском направлении – ОК
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты наращивают свою группировку на Криворожском направлении. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Враг продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, наращивает группировку на Криворожском направлении с целью недопущения прорыва наших войск", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" не исключают, что в дальнейшем российские оккупанты будут создавать ударные группировки.

  • 31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.

Читайте также: Зеленский: Россия перебрасывает силы с востока на юг

Наталия Медведева
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