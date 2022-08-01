Оккупанты наращивают группировку на Криворожском направлении – ОК "Юг"

Российские оккупанты наращивают свою группировку на Криворожском направлении. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Враг продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, наращивает группировку на Криворожском направлении с целью недопущения прорыва наших войск", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" не исключают, что в дальнейшем российские оккупанты будут создавать ударные группировки.

31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.

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Наталия Медведева

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